Svakere fra Diamond Offshore Drilling

Diamond Offshore Drilling fikk et justert resultat på -0,34 dollar pr. aksje i første kvartal 2022, mot 0,07 dollar foregående kvartal, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag.



Omsetningen var på 186 millioner dollar i kvartalet, mot 227 millioner dollar kvartalet før. Pr 1. april 2022 hadde selskapet en ordrereserve på 1,2 milliarder dollar.



Selskapet hadde en gjennomsnittlig dagrate på flåten på 225.000 dollar i kvartalet, mens flåteutnyttelsen var på 53 prosent. I foregående kvartal var gjennomsnittlig dagrate på 210.000 dollar med en utnyttelse på 68 prosent.



– Vi fortsetter å se forbedringer i forankrings-, DP- og boreskipsegmentene av markedet. Rater og utnyttelse for boreskip har forbedret seg, og vi forventer at denne trenden vil fortsette i de kommende månedene. Forankrings-segmentet har også forbedret seg. Vi er glade for å ha betydelige ordreserver med reprising og nye muligheter tilgjengelig for oss i kvartalene fremover. Kunder fortsetter å favorisere arbeidsrigger, og vi mener at Diamond Offshore er godt posisjonert for den reprisingssyklusen som for tiden er i gang i både forankrings- og boreskipsegmentet, sier adm. dir. Bernie Wolford i Diamond Offshore.

