Interessen for oljeserviceaksjer ser ut til å ha tatt helt av de seneste ukene, og en rekke profilerte investorer har satt sine penger i selskaper som Siem Offshore, Borr Drilling, PGS og Solstad Offshore.

Et navn som har dukket opp på eiersiden i flere selskaper er investor Celina Midelfart. Hun har blant annet 6 prosent av aksjene i Prosafe. I tillegg har hun 1,3 millioner aksjer i Panoro Energy. Ifølge E24 er hun også åttende største aksjonær i Siem Offshore.

– Med høyde for vesentlig volatilitet, er jeg grunnleggende positiv til et langsiktig positivt sentiment for hele commodities-markedet, og da spesielt energi, hvor det har vært underinvestert på supplysiden i 7 år, og der etterspørselen etter hydrokarboner fortsetter i en voksende trend, skriver hun til E24 i en epost.

Andre kjente navn er Arne Blystad og Christen Sveaas, som begge har kjøpt seg opp i Siem Offshore.

Tirsdag ble det kjent at Blystad har kjøpt nesten 11 millioner aksjer i offshorerederiet. Sveaas kjøpte på sin side nær en tredjedel av aksjene i Siem Offshore i mars, noe som har gitt ham flere hundre millioner kroner i avkastning.

I PGS har Petter Stordalen dukket opp blant aksjonærene med en to millioner aksjer. Han har fra før satset på seismikkselskapet Magseis Fairfield.

I Solstad Offshore, der Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største eier, står Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier først med cirka en halv million aksjer. Han ser også oppside i riggmarkedet, der han har kjøpt 25 prosent i Dolphin Drilling.