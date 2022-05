Prosafe oppnådde en sterk vekst i EBITDA, som endte på 4,8 millioner dollar i første kvartal, opp fra minus 10,1 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet reflekterer et høyere aktivitetsnivå og den høyeste utnyttelsesgraden av flåten i et første kvartal siden 2015. Prosafe knallet til med en økning på 165 prosent i flåteutnyttelsen, til 68,1 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Det går frem av kvartalsrapporten fra selskapet torsdag.

Prosafe er en ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare boligrigger. Prosafe har utstrakt erfaring fra operasjoner i de største offshore olje- og gassområder.

Hopp i ordrereserven

Likviditeten ved utgangen av kvartalet var 64,7 millioner dollar. I tillegg ble en betydelig økning i ordrereserven sikret like etter kvartalsslutt.



Kontantstrømmen fra driften i første kvartal bedret seg til minus 0,4 millioner dollar, opp fra minus 7,6 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor. Forbedringen kom etter at to fartøyer fikk økninger i kontraktene, mens ett fartøy ble liggende i beredskap på felt mellom to driftsperioder.

Blant høydepunktene fra driften oppgir selskapet at fem av syv fartøyer var i drift i hele eller deler av kvartalet.

Safe Notos ble tildelt en fireårig kontrakt verdt 110 millioner dollar av Petrobras, og Safe Eurus ble utropt som vinneren av en fireårig kontrakt verdt 126 millioner dollar, også av Petrobras. Sistnevnte kontraktstildeling er forventet innen juni.

Selskapet ser også muligheter for ytterligere økninger i ordrereserven, da Safe Boreas vil konkurrere om en kontrakt på 650 dager fra Petrobras.