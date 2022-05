Spetalen-portefølje vokser

Øystein Stray Spetalen-dominerte investeringsselskapet Standard ETC fikk et resultat på 8,2 millioner dollar i årets første kvartal, opp fra et underskudd i tilsvarende periode i fjor.

Av resultatet er 7,8 millioner dollar knyttet til investeringsporteføljen.

– Standard hadde en sterk verdiutvikling i investeringsporteføljen i første kvartal, og vi er tilfreds med denne utviklingen og med driften for våre plattform forsyningsskip. Ratene og aktiviteten i offshoremarkedet tar seg opp, sier styreleder Martin Nes i Standard ETC i kvartalsrapporten som selskapet offentliggjorde torsdag.

Siden Standard er et investeringsselskap, konsolideres ikke datterselskapene inn i regnskapet. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjer i Weatherford og andre investeringer for til sammen 46 millioner dollar – opp 21 millioner i kvartalet før. Samtidig falt kontantbeholdningen med 13 millioner dollar i perioden.

I tillegg til investeringsporteføljen, sitter selskapet med eierinteresser gjennom datterselskaper i to store og fem mellomstore forsyningsskip (PSV). Investeringene i disse baserer seg på et fair value-estimat. I første kvartal ble de to heleide, store forsyningsskipene verdsatt til 10,3 millioner dollar, det samme som i kvartalet før. Disse hadde en flåteutnyttelse på 92 prosent i kvartalet.

Inn i rigg

Tidligere i mai investerte også Standard 10 millioner dollar i Dolphin Drilling og fikk en eierandel på 25 prosent i riggselskapet, som eier tre borerigger og er gjeldfritt. I tillegg har Standard en opsjon på å investere ytterligere 5 millioner dollar for å øke eierandelen i riggselskapet til 32,5 prosent.

– Energimarkedet er nå i en overgangsfase. Kombinert med en massiv underinvestering innen oljeservice og oljeleting det seneste tiåret, vil dette, i våre øyne, legge et solid grunnlag for økt rigg- og skipsaktivitet fremover, sier Nes i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av kvartalet hadde Standard ETC en kontantbeholdning på 30 millioner dollar. Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at det har fleksibilitet til å gå etter nye investeringsmuligheter som skulle dukke opp.