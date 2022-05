Sentralt i transaksjonen står to børsnoterte selskaper der Aker og Røkke er største eiere, American Shipping Company og Solstad Offshore.

Fartøyet sikres for Solstad-rederiet ved at American Shipping Company (AMSC) kjøper skipet av kreditorene. Prisen 157 millioner dollar - tilsvarende rundt 1,55 milliarder kroner.

Overtagelse av båten ventes i fjerde kvartal i år. AMSC vil finansiere kjøpet gjennom 70 prosent gjeld og resten med kontanter og ny egenkapital.

Det opplyses at rederiet allerede har fått innledende betingelser for gjeldsfinansieringen og at det har sterk støtte fra nøkkelinvestorer for transaksjonen.

AMSC har allerede inngått en langsiktig bareboat-avtale for båten med et datterselskap av Solstad Offshore i Skudeneshavn.

Lover avkastning

Aker-systemet er fulle av lovord om skipskjøpet.

– Transaksjonen er innvannende og vil gi betydelig vekst i kontantstrøm og vil lede til et stort løft i resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA). Det vil også diversifisere AMSCs leasing-portefølje og gi stabil og forutsigbar avkastning til aksjonærene våre, sier konsernsjef Pål Lothe Magnussen.

AMSC har i lengre tid vært på utkikk etter vekstmuligheter etter frem til nå å ha konsentrert seg om eierskap i produkttankskip som drives i det såkalte Jones Act-markedet i USA.

– Vi er svært fornøyd med å få gjennom denne transaksjonen. Den vil gi mer enn 20 prosent årlig avkastning på egenkapitalen med sterk utbytte-yield, sier Magnussen.

– Vår kjernevirksomhet er å eie og leie ut skip på lange kontrakter. Nå dukket denne muligheten opp, og vi mener det er en interessant investering som kan gi en fornuftig avkastning for våre eiere, sier adm. Magnussen.

Solstad Offshore-sjefen Lars Peder Solstad er også godt fornøyd med løsningen.

– Vi er glad for at det nå foreligger en langsiktig løsning rundt Normand Maximus. Bareboat-avtalen med American Shipping gjør at vi fortsetter å operere skipet som nå og fortsetter å tilby Maximus til våre kunder i et marked som er i stadig bedring, sier han.

Trøblete historie

Normand Maximus kostet i sin tid cirka 390 millioner dollar og ble ferdigstilt på Vard Brattvaag-verftet i Møre og Romsdal.

Opprinnelig hadde skipet en lang kontrakt med italienske Saipem, men dette selskapet tilbakeleverte skipet før femårsavtalen var ute.

Saipem terminerte kontrakten i 2020. Siden har skipets eierselskap, der Solstad Offshore eide en fjerdedel, arbeidet for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene.

En klausul gjorde at Solstad-rederiet kunne bli tvunget til å kjøpe ut skipet hvis det ikke ble oppnådd en løsning.

Nå overtar altså American Shipping Company Solstad Offshores problemengasjement for 157 millioner dollar.

Milliardhandelen ble varslet i børsmeldinger etter børsens stengetid torsdag.