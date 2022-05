Underskudd i Deep Value Driller

Deep Value Driller fikk en EBITDA på minus 3,5 millioner dollar i første kvartal 2022, fremgår det av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Nettoresultatet ble minus 4,2 millioner dollar i perioden.

Selskapet skriver i rapporten at det er i dialog med flere kunder som har en fullt utnyttet flåte og har behov for ytterligere kapasitet for å møte den økende etterspørselen etter syvendegenerasjons boreskip.

Videre opplyses det at selskapet er i sluttfasen med å sikre en kredittfasilitet for å sikre fremtidig aktivering og varmt opplag.

(TDN Direkt)