Ordreboken eser ut for Scana

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Scana fikk et resultat før skatt for videreført virksomhet på -13,1 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 3 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.



Driftsresultatet ble -4,9 millioner kroner (5), av en omsetning på 208 millioner kroner i kvartalet (92).



Ordreinngangen for kvartalet ble 248 millioner kroner sammenlignet mot 182 millioner kroner for samme periode året før. Konsernets ordrereserve var ved utgangen av kvartalet 399 millioner kroner, mot 182 millioner kroner i første kvartal 2021.



– Vår ambisjon er å nå 1,7 milliarder kroner i inntekter i 2025. Vi er godt posisjonert for to viktige trender: elektrifisering og utslippsreduserende løsninger. I tillegg til den organiske veksten, vil vi fortsette å nyte godt av vår plattform for verdiøkende vekst gjennom oppkjøp og aktivt eierskap, sier Styrk Bekkenes, administrerende direktør i Scana.

(TDN Direkt)