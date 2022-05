Sveaas laster opp med aksjer

Kistefos Investment AS og Kistefos AS flagger et eierskap på fire millioner aksjer i Solstad Offshore etter kjøp av aksjer fredag 13. mai. Det tilsvarer en eierandel på 5,17 prosent, og Christen Sveaas blir dermed selskapets tredje største aksjonær.

Samtlige aksjer er terminfinansierte.

Største aksjonær i Solstad Offshore er Kjell Inge Røkkes Aker Capital med en eierandel på 24,84 prosent, etterfulgt av DNB som har 11,27 prosent av aksjene.

Oppdatert klokken 14.56: Omtrent en time etter at Sveaas flagget kjøpet, omsettes aksjen for 35,90 kroner, opp 22,7 prosent.