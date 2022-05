Høyner kursmålet på oljeselskap

Arctic Securities høyner kursmålet på DNO til 18 kroner pr. aksje, fra 15 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Meglerhuset har siden forrige oppdatering økt prisanslaget for brent-oljen for 2022 og 2023. Samtidig holder Arctic produksjonsestimatet i DNO uendret, mens drifts- og investeringskostnadene er marginalt økt. I sum er EBITDA-estimatet for 2022-2024 økt med rundt 10 prosent, fremgår det.

TDN Direkt