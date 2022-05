Russisk smell for Rieber Shipping

GC Rieber Shipping melder om inntekter fra videreført virksomhet på 0,6 millioner kroner i første kvartal, akkurat som i samme periode i fjor.

Resultat før og etter skatt ble negativt med 58,1 millioner kroner, hvorav 53,9 millioner kan relateres til nedskrivninger av selskapets russiske virksomhet.

Solgte Polar Onyx

I samme periode i fjor tapte selskapet 32,2 millioner kroner.

GC Rieber Shipping minner om at subsea- og fornybarsegmentet i rapporten presenteres som ikke-videreført virksomhet etter det sluttførte salget av Polar Onyx i februar.

Inklusive ikke-videreført virksomhet ble resultatet etter skatt 214,1 millioner kroner i første kvartal, opp fra 121,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Investeringsplaner

Etter Polar Onyx-salget er GC Rieber Shipping nå gjeldfritt og hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 616,6 millioner kroner som ifølge toppsjef Einar Ytredal gir selskapet en betydelig investeringskapasitet.

– Vi utvikler for tiden flere innovative design, som i hovedsak fokuserer på støtte av energiskiftet og reduksjon av miljøavtrykk. Ved å bygge på selskapets sterke arv innen styring av komplekse kundekrav og teknologier, er vi unikt posisjonert for å utvikle skreddersydde og innovative løsninger for kunder over hele verden, sier han i en kommentar.

Rapporten her.