Deep Value Driller henter penger

Riggselskapet Deep Value Driller har nylig flyttet boreskipet sitt til Westcon Yard i Ølensvåg, hvor det ligger i varmt opplag i påvente av oppdrag.

For å ha nok penger til å ha skipet liggende, har selskapet nå fått på plass en kredittfasilitet på 10 millioner dollar, eller nærmere 100 millioner kroner.

Lånet er inngått med en ikke navngitt norsk bank, og er garantert av noen av selskapets største aksjonærer mot en kompensasjon. Lånet er sikret i riggen og vil ha en rente på markedsmessige vilkår, opplyser selskapet i en børsmelding.

Deep Value Driller opplyser også at det jobber med ytterligere en kredittfasilitet som skal dekke reaktiveringskostnadene som vil påløpe når riggen eventuelt går inn på en kontrakt.

Godt marked

En rekke kjente investorer stod bak Deep Value Driller da selskapet i mars i fjor sikret seg boreskipet «Bolette Dolphin» på brannsalg for 65 millioner dollar – en brøkdel av nybyggingsprisen.

Blant disse var Gunnar Hvammen, Espen Westeren, Harald Moræus Hanssen og Einar J. Greve. Boreskipet ble finansiert gjennom en emisjon på 85 millioner dollar.

Skipet er et syvende generasjons boreskip som opprinnelig ble bestilt av Fred. Olsen Energy, og det er nettopp markedet for boreskip som har utviklet seg sterkest av riggsegmentene i år. Utsiktene til å få kontrakt burde derfor være gode.

– Selskapet fortsetter dialogen med flere aktører som har full utnyttelse på flåtene sine og som har behov for ytterligere kapasitet for å møte den stigende etterspørselen etter syvende generasjons rigger, sa styreleder Greve da selskapet la frem rapporten for første kvartal i slutten av februar.