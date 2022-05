Seismikkselskapet TGS blir oppgradert til en hold-anbefaling fra Kepler Cheuvreux, fra en tidligere salgsanbefaling. Samtidig blir kursmålet mer enn doblet, fra 70 kroner til 155 kroner pr. aksje, kommer det frem i en oppdatering mandag.

Selv om Kepler hever kursmålet sitt på TGS med over 120 prosent, tilsvarer den bare oppside på drøye 3 prosent fra åpningskursen mandag.

Oppgraderingen kommer knappe to uker etter at seismikkselskapet presenterte et overskudd på 21 millioner dollar i første kvartal og valgte å opprettholde utbyttet på 0,14 dollar pr. aksje.

Ifølge TDN Direkt tror Kepler at markedstrendene som kommer som en følge av Russlands invasjon av Ukraina kan være til fordel for TGS, Blant annet ved at man vil finne mer data i nye interesseområder ettersom flere selskaper og land nå ser etter mer langsiktige prosjekter. Ifølge Kepler er vi i ferd med å bevege oss inn mot en flerårig positiv syklus for olje og gass, som de mener fundamentalt endrer utsiktene for TGS.

Seismikkselskapet sa selv ved kvartalsfremleggelsen at de nå ser klare tegn på bedre markedsforhold for leting etter olje og gass. Og at dette er drevet av blant annet høyere energipriser, en lang periode med lave investeringer fra oljeselskapenes side, økt fokus på energisikkerhet, nye og store olje- og gassfunn, samt sterk kontantstrøm og redusert gjeldsgrad blant oljeselskapene.

TGS sier selv at de i år venter at multiklientinvesteringene vil være på rundt 200 millioner dollar, med høyere pre-funding (forhåndsbetaling) fra kundene enn i 2021.