Etterlatte borerigger får jobb

Markedet for oppjekkbare borerigger (jack-ups) er i ferd med å ta seg bra opp, mye takket være høy etterspørsel i Midtøsten.

Det har ført til at Keppel Offshore & Marine i Singapore nå leier ut ytterligere to splitter nye jack-up-rigger som har ligget strandet ved verftet etter at de ble terminert av den opprinnelige kjøperen.

Ifølge en melding fra Keppel, leies riggene ut til et ikke navngitt riggselskap i Midtøsten i en periode på tre år, med oppstart i fjerde kvartal i år.

Kontraktsverdien, inkludert opsjoner og modifikasjonsarbeider som skal gjøres på riggene, ventes å være på opp mot 120 millioner singaporsk dollar, tilsvarende rundt 840 millioner kroner.

Riggene er av typen KFELS B Class og leies ut bareboat – uten mannskap.

– Reflekterer et marked i bedring

Kontraktene kommer bare et par uker etter at Keppel leide ut to andre nybygg som det ikke var funnet eier til. Disse riggene ble leid ut til ADES i fem år.

– Befraktningsavtalene vi nylig har inngått reflekterer et markedssentiment i bedring, sier konsernsjef Chris Ong i Keppel O&M i meldingen.

– Med stigende utnyttelse for jack-up-riggene, merker vi økt etterspørsel etter riggbefraktning og økt kjøpsinteresse. (..) Etter hvert som vi sikrer flere befraktningskontrakter, vil disse riggene bli stadig mer verdifulle for både riggoperatører og potensielle investorer, legger han til.