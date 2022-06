Kombinerte tall fra før og etter fullført restrukturering viser driftsinntekter på 293 millioner dollar for Seadrill i første kvartal. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 78 millioner dollar, tilsvarende en EBITDA-margin på 26,6 prosent.

Driftsresultatet kom inn på 42 millioner dollar.

I fjerde kvartal landet «gamle» Seadrill inntekter på 305 millioner dollar og justert EBITDA på 98 millioner dollar. Driftsresultatet var 96 millioner dollar.

Den reduserte topplinjen fra fjerde til første kvartal forklares med lediggang for West Hercules og Sevan Louisiana mellom to kontrakter, i tillegg til at West Bollsta fullførte sin kontrakt før tiden. Dette ble motvirket av full drift gjennom kvartalet for West Gemini og høyere oppetid i «harsh environment»-segmentet.

Ordreboken eser ut

Ordrereserven var ved utgangen av kvartalet 2,4 milliarder dollar, etter at en rekke opsjoner ble utøvet i perioden. Videre har mange nye kontrakter blitt inngått etter kvartalets utløp, og pr. 25. mai var ordrereserven oppe i 2,8 milliarder dollar.

Konsernsjef Simon Johnson karakteriserer starten på 2022 som «sterk», og viser i tillegg til ordrereserven til den tekniske oppetiden for riggene og boreskipene på 99 prosent.

Seadrill fremhever at markedet for flyterigger på ultradypt vann viser «høyst oppmuntrende» tegn til å hente seg inn, med en utnyttelse som trender på nivåer ikke sett på mange år.»

«Boreaktiviteten øker i nesten hvert eneste geografiske område, med «Golden Triangle» (Brasil, Mexicogolfen og Vest-Afrika, red. anm.) som hoveddriver av etterspørsel og vekst i dagratene», heter det.

Uvisst på norsk sokkel

Gjeninnhentingen i jack-up-segmentet har hittil vært svakere enn på ultradypt vann, men nå ser selskapet bedring i etterspørsel og utnyttelse, særlig i Midtøsten.

I «harsh environment»-segmentet på norsk sokkel ser Seadrill for seg et utfordrende marked på kort sikt, gitt en begrenset visibilitet for etterspørselen i 2022/23, og et høyt antall enheter som går av kontrakt i perioden.

Men selv om markedet trender i riktig retning, erkjenner selskapet sin tilstedeværelse i en syklisk industri utfordret av geopolitisk usikkerhet, inflasjonspress, forstyrrelser i forsyningskjeder og det grønne skiftet.

«Seadrill tror likevel at olje og gass vil fortsette å være en viktig del av energimiksen i overskuelig fremtid. Etter mange år med underinvesteringer forventer selskapet at lete- og produksjonsselskaper øker investeringene på kort sikt», går det frem av rapporten.

Rapporten her.