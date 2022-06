BW Offshore øker utbyttet med BW Energy-aksjer

Konsernsjefen mener kontraktmulighetene blir stadig bedre, og sier den høye oljeprisen og det økte fokuset på energisikkerhet støtter opp under mulighetene for forlengelser eller nye kontrakter for FPSO-ene som selskapet eier.

– Blant annet diskuterer vi aktivt muligheter for BW Opportunity, sier Beenen om FPSO-en som selskapet har liggende ledig.

I tillegg ser han at mulighetene vokser for helt nye FPSO-prosjekter.

– Det er økt etterspørsel etter lease-kontrakter, og det er et begrenset antall FPSO-aktører, som har fulle ordrebøker, sier Beenen.

Nærmer seg ny kjempeavtale

Torsdag meldte BW Offshore at det er i ferd med å sikre seg en gigantavtale i Brasil.

Selskapet skal gjøre innledende ingeniørarbeider og leverandørreservasjoner med tanke på en FPSO som skal settes inn på Shells utvikling av olje- og gassfeltet Gato do Mato. Denne fasen har en kontraktsverdi på opptil 50 millioner dollar, cirka 480 millioner kroner, men planen er at Shell deretter vil tildele BW Offshore og Saipem en 18-årig leasing- og driftsavtale for FPSO-en, med opsjoner for ytterligere syv år. Verdien på kontrakten er foreløpig ikke oppgitt, men konsernsjefen opplyste på presentasjonen at investeringene ventes å nærme seg investeringene på Barosso, selv om det dreier seg om en mindre FPSO.

I mars i fjor inngikk BW Offshore sin største avtale noensinne da det ble tegnet kontrakt med Santos for et FPSO-prosjekt på gassfeltet Barossa utenfor Darwin i Australia. Kontrakten var på 15 år med en verdi på hele 4,6 milliarder dollar. Investeringene i dette prosjektet er opprinnelig oppgitt til 2 milliarder dollar.

Kvitter seg med skip

BW Offshore har fortsatt å kvitte seg med FPSO-er.

I januar ble «BW Joko Tole» besluttet solgt til nye eiere. I februar ble «BW Cidade de São Vicente» sendt til skrap, og i mars gikk «Umuroa» samme veien. I april ble det inngått en avtale om å selge FPSO-en «BW Polvo» til BW Energy for 50 millioner dollar.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at det kan komme til å selge eller skrape ytterligere FPSO-er når disse går av kontrakt og de ikke finner nytt arbeid.

Ved utgangen av første kvartal hadde BW Offshore en egenkapital på 1,08 milliarder dollar, tilsvarende en egenkapitalandel på 35,9 prosent. Netto rentebærende gjeld var 607 millioner dollar, og selskapet hadde tilgjengelig likviditet på 409 millioner.