Siem Offshore, med blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad og Celina Midelfart på eiersiden, bokførte et overskudd på 8 millioner dollar i årets første kvartal, mot et underskudd i tilsvarende periode i fjor.

Siem Offshore (Mill. USD) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 61,0 56,3 Driftsresultat 0,8 4,7 Resultat før skatt 6,1 −9,0 Resultat etter skatt 8,0 −7,7

Årets resultater var imidlertid positivt påvirket av valutaeffekter på 9,7 millioner dollar, mens det i fjor var negativt påvirket av valuta.

Inntektene økte fra 56,3 til 61,0 millioner dollar, drevet av inntektsvekst for rederiets konstruksjons- og installasjonsskip til oljeservice og havvind.

Driftsresultatet etter nedskrivninger og amortisering var på 0,8 millioner dollar, ned fra 4,7 millioner for ett år siden.

Positiv utvikling

Ifølge rederiet går balansen mellom tilbud og etterspørsel i positiv retning innen alle segmenter, og markedet for ankerhåndteringsfartøyer (AHTS) var spesielt sterkt i mars.

Selskapet viser til at det for første gang på mange år startet på en seksmånederskontrakt på norsk sokkel for en AHTS i løpet av perioden, mens flåten med konstruksjonsfartøyer var nesten utsolgt mot slutten av kvartalet.

Kombinasjonen av økt olje- og gassaktivitet og havvindsprogrammer er gunstig for alle segmenter, mener selskapet, og spesielt for subsea-/konstruksjonsflåten.

Rederiets totale ordrereserve ved utgangen av første kvartal utgjorde 451 millioner dollar, fordelt på 139 millioner i år, 124 millioner neste år og 188 millioner fra 2024 og utover.