PGS-sjefen: – Betydelige late sales

PGS forventer å rapportere MultiClient late sales-omsetning på over 100 millioner dollar i andre kvartal 2022, opplyses det i en børsmelding.

MultiClient pre-funding-omsetning ventes å være på mellom 80 millioner dollar og 100 millioner dollar i andre kvartal 2022.

I presentasjonsmateriellet til førstekvartalsrapporten opplyste selskapet at de ventet betydelige transfer fees i andrekvartal/tredjekvartal 2022. I dagens melding fremgår det at en majoritet av dette vil bli regnskapsført i andre kvartal.

– Vi fortsetter å se en forbedring i marin seismikkmarkedet i 2022. Betydelige late sales, inkludert høye transfer fees, er en bekreftelse på at PGS sin MultiClient-bibliotek er svært attraktivt for våre kunder og at investeringer i seismisk leting øker igjen, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS.

