Jone Torstensen, finansdirektør i Odfjell Technology, har kjøpt 5.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittlig kurs på 27,48 kroner stykket, tilsvarende 137.400 kroner. Han hadde ingen aksjer i Odfjell Technology før denne transaksjonen.

Torsdag kjøpte toppsjef Simen Lieungh sine første 40.000 aksjer i Odfjell Technology til snittkurs på 27,95 kroner stykket, Dermed ga han 1,12 millioner kroner for aksjene.

Tidligere denne uken presenterte Odfjell Technology sine kvartalstall, noe som førte til at aksjen gikk opp nesten 17 prosent før den sluttet på 27,60 kroner.

Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 118 millioner kroner i første kvartal 2022, opp fra 82 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen var på 836 millioner, mot 669 millioner kroner for et år siden.