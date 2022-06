Kjell Inge Røkkes Aker Solutions har den seneste uken hatt en bratt opptur på 24 prosent på Oslo Børs, etter et rush med gode nyheter. Barclays sendte derfor ut en oppdatering på aksjen, hvor banken høynet kursmålet til 39 kroner, fra tidligere 36, ifølge TDN Direkt.

Det nye kursmålet er på linje med Aker Solutions’ åpningskurs rundt 38 kroner da Oslo Børs åpnet tirsdag etter pinsehelgen. Like etter børsen åpnet, stupte Aker Solutions 5 prosent, og ble handlet for snaut 36 kroner. En halvtime senere var kursfallet korrigert til 4 prosent.

Det er ingen andre nyheter på oljeserviceselskapet tirsdag, hvor oljeprisen handles flatt rundt 120 dollar fatet, noe som indikerer at det er oppdateringen fra Barclays som sender Aker Solutions bratt ned.

Den britiske investeringsbanken nedgraderer samtidig anbefalingen på Aker Solutions til «undervekt», fra tidligere «overvekt». Barclays hevder dermed at potensialet for aksjen er nådd for denne gang.

Surfet på gode nyheter

Tirsdagens nedtur kommer etter en formidabel oppgang for Aker Solutions, hvor aksjen lenge har surfet på høyere oljepris og aktivitet i sektoren.

1. juni meldte Aker Solutions om at ConocoPhillips Skandinavia har forlenget en vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt for tre år. Estimert kontraktsverdi er på mellom 500 og 800 millioner kroner pr. år.

Også 25. mai kom gode nyheter fra Røkkes oljeserviceselskap. Aker Solutions var tildelt en milliardkontrakt for levering av subsea produksjonssystem (SPS) til Halten Øst-utbyggingen av Equinor.

Kursoppgangen etter gode nyheter om store kontrakter, har samlet sendt Aker Solutions opp rundt 60 prosent på Oslo Børs så langt i år.

En eventyrlig oppgang i oljeprisen har også bidratt til at Aker Solutions er mer enn doblet på børsen det seneste året – opp 120 prosent.



Senest 30. mai høynet Sparebank 1 Markets kursmålet på Aker Solutions til 42 kroner, fra tidligere 39 kroner. Meglerhuset opprettholdt imidlertid kjøpsanbefalingen.