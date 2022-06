Spetalen går på børs med supplyrederi

Øystein Stray Spetalen-dominerte S.D. Standard vil gjøre en rettet emisjon i det heleide datterselskapet Standard Supply og ta selskapet på børs.

Dette gjøres for å finansiere videre vekst i supplysektoren.

– Vi henter penger for å ta PSV-satsingen vår videre, og ved å skille ut PSV-flåten skaper vi samtidig et rent supplyrederi man kan investere i – uten gjeld og med lave driftskostnader. Vi mener det vil være spennende for investorer i dette segmentet, sier styreleder i S.D. Standard og Standard Supply, Martin Nes, til Finansavisen.

Den rettede emisjonen vil være på 150 millioner kroner og skal gå til å finansiere mulig kjøp av PSV-er. I den forbindelse er Clarksons Securities hentet inn som tilrettelegger.

Når det gjelder børsnoteringen, er planen at Standard Supply først blir notert på Euronext OTC rundt 16. juni, samtidig som det startes en prosess for å notere aksjene på Euronext Growth, og notering der kan trolig skje i løpet av juli.

– Vi mener timingen er riktig med bakgrunn i det markedet man ser, med spotrater over 30.000 pund. Markedet ser veldig positivt ut nå, men det ser også positivt ut fremover, sier Nes, som ser «sterke tegn» på en markedsoppgang.

– Vi er godt posisjonert til å dra nytte av de høye dagratene.

Skal videreutvikle

Standard Supply eier i dag to store plattform forsyningsskip (PSV), i tillegg til å ha en eierandel på 28,2 prosent i fem mellomstore PSV-er. Fem av de syv skipene opererer i spotmarkedet.

– Har dere planer om «større» konsolidering enn bare å kjøpe skip?

– Det kan jeg ikke kommentere, men vi har tanker om å videreutvikle selskapet. Syv skip er en god start, og planen er å øke flåten. Det må imidlertid være de rette «deal-ene», sier Nes.

Han mener fortsatt at markedet preges av for mange små rederier.

– I altfor lang tid har det vært for mange små aktører som har ødelagt markedet for seg selv ved å underby hverandre. Det er ikke tvil om at man trenger større spillere.

Hjørnestensinvestorer tegner seg

S.D. Standard opplyser at skipene, inkludert kontantbeholdning og arbeidskapital, har en egenkapitalverdi på 448 millioner kroner før nye penger hentes inn.



Selskapet opplyser videre at emisjonen er dekket og garantert «av et syndikat av hjørnestensinvestorer».

Songa Capital, Uthalden og Coltrane Asset Management vil tegne aksjer for 108,6 millioner kroner i emisjonen. Et garantikonsortium ledet av Spetalen-selskapet Ferncliff Tih har garantert for det resterende beløpet, tilsvarende aksjer for 41,4 millioner kroner. Garantikonsortiet har en rett til å bli allokert aksjer for inntil 13,8 millioner kroner i emisjonen.

S.D. Standard vil bli sittende med rundt 75 prosent av aksjene i Standard Supply etter emisjon og børsnotering.