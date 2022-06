Vil ta kontroll over supplyskip

I forrige uke hentet investeringsselskapet S.D. Standard 150 millioner kroner til datterselskapet Standard Supply for å vokse i supplysektoren.

Nå brukes det penger på å øke eierandelen i de fem deleide plattform forsyningsskipene (PSV) i Northern Supply. Standard Supply tilbyr å kjøpe aksjer i Northern Supply for å øke eierandelen fra 28 til 51 prosent.

Ifølge Vessels Value har de fem skipene en samlet verdi på 24,7 millioner dollar, eller nærmere 240 millioner kroner.

Kontanter og aksjer

Aksjonærene som ønsker å selge tilbys enten et kontantoppgjør på 280,90 kroner pr. aksje i Northern Supply, eller rundt 63 aksjer i Standard Supply for hver aksje de eier i Northern Supply. Oppgjøret kan også gjøres som en kombinasjon av de to overnstående. Tilbudet varer ut onsdag ettermiddag.

I tillegg til S.D. Standard, består aksjonærlisten i Northern Supply blant annet av Runar Vatne, Harald Moræus-Hanssen og Ragnar Horn.

Mot børs

Det var i forrige uke at det Øystein Stray Spetalen-dominerte investeringsselskapet S.D. Standard varslet at det ville gjøre en rettet emisjon i det heleide datterselskapet Standard Supply og ta selskapet på børs.

Planen er at Standard Supply først blir notert på Euronext OTC rundt 16. juni, samtidig som det startes en prosess for å notere aksjene på Euronext Growth. En notering der kan trolig skje i løpet av juli.

– Vi mener timingen er riktig med bakgrunn i det markedet man ser, med spotrater over 30.000 pund. Markedet ser veldig positivt ut nå, men det ser også positivt ut fremover, uttalte styreleder Martin Nes i Standard Supply til Finansavisen.

Standard Supply eier 100 prosent av to store plattform forsyningsskip (PSV), i tillegg til å være deleier i de fem mellomstore PSV-ene i Northern Supply.

S.D. Standard vil bli sittende med rundt 75 prosent av aksjene i Standard Supply etter emisjon og børsnotering.