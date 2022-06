Mandag sendte Seaway 7 ut en børsmelding der selskapet oppga at lav progresjon på noen offshore vindprosjekter vil påvirke driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) negativt i 2022. Seaway 7 er blitt skilt ut fra Subsea 7 og børsnotert som eget selskap, men Subsea 7 eier fortsatt 72 prosent av selskapet. Dette gjorde at Subsea 7 så seg nødt til å sende ut en oppdatering for 2022, hvor de sa at de nå venter en EBITDA omtrent på linje med 2021, da det landet på 521 millioner dollar.

HAR OPPSIDE: Konsernsjef John Evans og Subsea 7. Foto: Iván Kverme

Resultatvarselet gjorde at oljeserviceselskapet mandag ettermiddag hadde stupt 12 prosent på Oslo Børs, og aksjonærverdier for 3,5 milliarder kroner var radert bort.

Likevel gikk ABG Sundal Collier ut mandag og gjentok kjøpsanbefalingen på selskapet.

Fearnley Securities gjentar også kjøpsanbefalingen sin på Subsea 7. I en oppdatering tirsdag kommer det også frem at de samtidig de hever kursmålet sitt fra 105 til 125 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 50 prosent tirsdag formiddag.



Det britiske meglerhuset Barclays gjentar også kjøpsanbefalingen, men senker derimot kursmålet fra 135 kroner til 130 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.