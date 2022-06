Siem-rederi legger norsk holdingselskap på is

Siem Offshore opplyser at basert på den seneste markedsutviklingen og dialog med selskapets kreditorer, har selskapet besluttet at det ikke vil forfølge redomisilieringsplanen på nåværende tidspunkt, går det frem av en kort børsmelding torsdag kveld.

Det var 8. mars at Siem Offshore meldte om planen for redomilisering der et nytt, norsk holdingselskap skulle bli etablert for Siem Offshore-konsernet.

TDN Direkt