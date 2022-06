DOF og kreditorene enige om restrukturering

Austevoll-rederiet DOF og datterselskapet DOF Subsea har inngått en avtale med en større del av kreditorene samt visse andre stakeholdere om en større finansiell restrukturering.

Avtalen innebærer blant annet at gjeld for 5,7 milliarder kroner konverteres til egenkapital. DOF-selskapene har rundt 18,7 milliarder kroner i gjeld i dag – der ubetalte renter alene utgjør mer enn 1,3 milliarder – mens egenkapitalen ved utgangen av første kvartal var på minus 780 millioner kroner.

Med restruktureringen reduseres gjelden til DOF og datterselskapene til 13 milliarder kroner – men den betyr også at dagens DOF-aksjonærer utvannes slik at de sitter igjen med bare 4 prosent av rederiet.



Obligasjonseiere som konverterer til aksjer, vil ha 53,3 prosent etter restruktureringen. Eiere av all annen konverterbar gjeld vil sitte igjen med 42,7 prosent.

DOF-aksjen stuper på nyhetene onsdag – i 9.30-tiden var den ned over 40 prosent.

Støtte fra største aksjonær

DOF har jobbet med å finne en langsiktig refinansieringsløsning for gjelden sin siden andre kvartal 2019.

Restruktureringsavtalen nå er inngått med blant andre alle rederiets sikrede långivere og obligasjonseiere som representerer rundt 40 prosent av utestående beløp i DOF Subseas tre obligasjonslån.

Helge A. Møgsters Møgster Offshore, DOFs største enkeltaksjonær med 31,6 prosent av aksjene, har gitt sin støtte til restruktureringen. Det samme har den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

Da DOF la frem regnskapet for første kvartal, sa finansdirektør Hilde Drønen at selv om markedet har bedret seg, så er ikke DOF i en posisjon til å betale gjeld uten en betydelig konvertering av gjeld til egenkapital.

Frist: 31. oktober

Restruktureringsavtalen innebærer at 5,7 milliarder kroner i gjeld konverteres til egenkapital i DOF. Det meste av den gjenværende gjelden på 13 milliarder vil etter restruktureringen være fordelt på lånefasiliteter som forfaller i januar 2026 og nye obligasjonslån som løper til desember 2027.

DOF Subsea-obligasjonsgjeld på 675 millioner kroner flyttes inn i et nytt låneinstrument som forfaller i desember 2027, og de fleste DOF Subsea-lånefasiliteter samles til ett, syndikert lån.

Som en del av restruktureringsplanen vil DOF forberede en plan for den fremtidige organiseringen og struktureringen av konsernet. Det skal også velges et nytt styre godkjent av kreditorene.

Det er et krav i restruktureringsavtalen om at restruktureringen er implementert innen 31. oktober 2022. Det er imidlertid anledning for å forlenge denne fristen.