GEOS får utvidet betalingsfrist

Golden Energy Offshore Services (GEOS) og verftet ROC har nå oppnådd en gjensidig forståelse for en utvidelse av betalingsforpliktelsene mens de fortsetter å arbeide med finansieringen av fartøyene Energy Empress og Energy Duchess, fremgår det av en melding onsdag.

Avtalen forventes å bli undertegnet om kort tid og inkluderer en forskuddsbetaling på 2.000.000 dollar pr. fartøy som skal betales innen 28. juni 2022 og balansebetalingen innen 15. juli 2022. Balansebetalingen pr fartøy er om lag 14.750.000 dollar inkludert gebyrer, renter og lignende.

Det er tidligere rapporter at selskapene jobber med å sikre finansiering for forsinket betaling av leieforpliktelsene for fartøyene.

(TDN Direkt)