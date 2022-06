Pareto er «stålbull» på rigg

Aksjemegler Sebastian Baartvedt og oljeserviceanalytiker Bård Rosef i Pareto Securities tror på comeback i oljeservice i den siste episoden av Paretopodden.

Etter en del tøffe år siden oljeprisfallet høsten 2014, kan det ifølge de to endelig gå mot bedre tider for riggselskapene. Den store driveren vil være høyere investeringer fra oppstrømsselskapene, som følge av blant annet et press på å øke oljeproduksjonen i land som Saudi Arabia og Qatar.

– Ser vi på riggtellingen nå så er den litt på vei opp, og vi tror den kommer til å øke ganske mye basert på anbudsaktiviteten, både når det gjelder flytere og jack-ups, sa Rosef i podcasten.



I episoden nevnes blant annet Borr Drilling og Shelf Drilling som riggselskaper som prises til betydelig rabatt til byggekostnaden for tilsvarende rigger.

– Ser vi på prisingen på disse aksjene, så reflekterer de at inntjening ikke er all-verden helt enda. Så de er priset omtrent på 35 prosent av byggekost, sa analytiker Rosef.

Analytikeren bruker byggekostnaden for årene 2011-2014 som referansepunkt, og det antas at byggekostnaden for tilsvarende rigger ville vært betydelig høyere i dag som følge av høyere stålpriser, og en nedbygging av verftsnæringen.

Med tøffe år i bakteppet, høyere avkastningskrav og dyrere nybyggspriser tror de to at det kan bli mangel på rigger i markedet.

– Hvis vi har rett kan det komme til å bli en litt lenger sykel denne gangen, nettopp siden etterspørselen kommer til å være der og det er begrensinger på tilbudssiden, sa aksjemegler Baartvedt i podcasten.