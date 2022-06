Golden Energy Offshore sikrer finansiering

Golden Energy Offshore Services meldte onsdag at de jobber med finansieringen av fartøyene «Energy Empress» og «Energy Duchess». Nå har selskapet sikret et brolån som gjør det mulig for selskapet å foreta nedbetalinger på to millioner dollar pr. fartøy til verftet ROC innen 28. juni 2022, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har videre mottatt og akseptert et uforpliktet finansieringstilbud fra en ledende alternativ kapitaltilbyder.

Med forbehold om gjennomføring av en endelig finansieringsavtale og nødvendig aksjonærgodkjenning gir finansieringstilbudet selskapet langsiktig finansiering og tilgang til ytterligere kapital for å kunne utnytte det forventede forbedrede markedet, opplyses det.

Finansieringstilbudet, hvis det benyttes fullt ut, utgjør totalt 45 millioner dollar med endelig forfall etter fem år.

Som en del av vilkårene for brolånet har selskapet, blitt enige om å utstede fire millioner warrants i forbindelse med utstedelse av brolånet, med forbehold om aksjonærgodkjenning.

Selskapet vurderer sitt arbeidskapitalbehov, og kan komme til å utstede egenkapital for å styrke arbeidskapitalen eller til andre generelle selskapsformål, legge det til.

(TDN Direkt)