Vår Energi inngår ifølge en børsmelding fra selskapet et strategisk partnerskap med Aker Solutions, Saipem og Havfram om SPS/SURF-leveranser i forkant av ventet høy aktivitet på norsk sokkel de kommende årene.

Kontraktene har en varighet på fem år, i tillegg til at de kommer med to opsjoner, hver med en varighet på to år. Vår Energis nye partnerskapsmodell er ifølge meldingen bygget på et «en-for-alle og alle-for-en-prinsipp »heller enn å inngå separate kontrakter med ulike oppgaver og omfang.

Venter milliarder

I en egen børsmelding fra Aker Solutions skriver selskapet at verdien av arbeidet i rammeavtalen vil føres som ordreinntak etterhvert som prosjektene igangsettes.

Aker Solutions venter at den totale ordreinngangen i løpet av avtalens levetid vil utgjøre det selskapet definerer som en «betydelig kontrakt». Konsernet definerer en betydelig kontrakt til å være verdt mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner.

«Avtalen omfatter hele spekteret av utstyr og tjenester til levere komplette undervannsproduksjonssystemer, alt basert på Aker Solutions´standard produktportefølje. Det inkluderer også FEED-arbeid for de kommende feltutbyggingene,» skriver Aker Solutions i sin melding.

Konsernet venter at arbeidet under rammeavtalen vil starte i løpet av 2022.