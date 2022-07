Borr Drillings refinansieringsløsning vil kreve ytterligere egenkapitaltilførsel, går det frem av en børsmelding fra selskapet torsdag.

Videre opplyser selskapet at for å ha den nødvendige tiden til å konkludere refinansieringen med forpliktelser fra alle kreditorer, er nødvendige lettelser i lånevilkårene forlenget til 15. juli 2022 av långiverne i banksyndikatet.

«Det er gjort betydelige fremskritt i forhandlingene med mål om å få i stand en riktig kapitalstruktur for selskapet fremover. Et komplett løsning vil kreve ytterligere egenkapitaltilførsel kombinert med gjeldsnedbetaling, forlengelser og innrømmelser fra kreditorene, som vil resultere i en robust kapitalstruktur som støtter en lav kontant break even og dermed en høyere fri kontantstrømgenerering», heter det i meldingen.

Videre skriver selskapet at det så langt har mottatt konkrete forslag fra alle kreditorgrupper, hvorav noen allerede har resultert i prinsippavtaler. Spesielt er det i prinsipp avtalt at refinansieringen av den senior sikrede bankfasiliteten i juli 2022 skal finansieres med en blanding av en ny kredittfasilitet og egenkapital/et eiendelssalg.

