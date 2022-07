TGS vant konkurssalg

Seismikkselskapet TGS vant en auksjon i forbindelse med konkursen til det amerikanske selskapet ION Geophysical.

Dette meldte selskapet fredag kveld.

Anskaffelsen inkluderte hele IONs globale offshore multiklientdatabibliotek, samt databehandlings- og bildebehandlingsevner og åndsverk. IONs databiblioteket består av over 637.000 km 2D og over 317.000 km2 3D multi-klient seismiske data i store offshore petroleumsprovinser globalt. Videre melder selskapet at de ønsker å ansette en rekke ION-ansatte.

Inntektene knyttet til eiendelene var på over 86 millioner dollar i 2021.



Transaksjonen er underlagt godkjenning fra konkursdomstolen for det sørlige distriktet i Texas under en høring planlagt til 18. juli 2022, og det er ventet at transaksjonen er gjennomført innen tredje kvartal 2022.

Kjøpet vil bli finansiert med deres nåværende kontantbeholdning, ifølge meldingen.