Snappet opp multiklientdata i brannsalg

TGS har gått vinnende ut av budrunden på ION Geophysicals multiklientbibliotek og den tilhørende prosesseringsvirksomheten i forbindelse med IONs Chapter 11-prosess i USA.

IONs bibliotek består av 637.000 kilometer med 2D-data og 317.000 kvadratkilometer med 3D-data fra havområder. Til sammenligning hadde TGS 5,5 millioner kilometer med 2D-data og 1,1 millioner kvadratkilometer med 3D-data ved lutten av fjoråret.

Billigsalg

Prisen TGS betaler er ukjent, men Pareto Securities forventer at den er relativt lav, i sjiktet 10 til 20 millioner dollar. Meglerhuset anser det som billig, tatt i betraktning størrelsen på biblioteket og at eiendelene som kjøpes hadde en relatert omsetning på over 86 millioner dollar i 2021.

TGS kjøper dataene med tilgjengelige kontanter. Av de andre eiendelene som ION selger stakk CGG-eide Sercel av med programvaren mens Fairfield Industries kjøper selskapets landdata.

Transaksjonen er underlagt godkjenning fra konkursdomstolen for det sørlige distriktet i Texas under en høring planlagt til 18. juli 2022, og det er ventet at transaksjonen er gjennomført innen tredje kvartal 2022.

TGS fortsetter dermed jobben med å konsolidere seismikksektoren. I slutten av forrige uke kom nyheten om at TGS har lagt inn bud på 2,33 milliarder kroner for alle aksjene konkurrenten Magseis Fairfield.