Endúr-selskap sikret kontrakter til 120 millioner

Endúrs svenske datterselskap, Svensk Sjöentreprenad, har hatt et godt andrekvartal og melder om nye kontrakter for hele 120 millioner svenske kroner, ifølge en børsmelding torsdag.

– Vi er godt fornøyde med utviklingen og har sikret oss flere viktige kontrakter, blant annet tre større kontrakter i Malmø- og Gøteborgområdet, sier adm. direktør i Svensk Sjöentreprenad, Per Johansson.

Oppdragene består blant annet av et bro- og kaioppdrag i Malmø, riving av en eksisterende molo og en fortøyningsbro, for deretter å bygge en ny kai. Et tredje prosjekt er «Noden» i Malmø hvor den eksisterende stålkonstruksjon skal innstøpes med 1.200 til 1.500 kubikk med betong. Deretter skal hele konstruksjonen kles med ny trefasade.

– Vi har i tillegg signert flere andre kontrakter som samlet gjør at vi i løpet av andre kvartal har sikret oss oppdrag for rundt 120 millioner svenske kroner. Kontraktene bekrefter at vår kompetanse og erfaring er etterspurt, samt at vi er konkurransedyktige på pris, sier Johansson.