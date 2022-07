Ser over 60 prosent oppside i Seadrill

DNB Markets gjenopptar dekningen av Seadrill med en kjøpsanbefaling og kursmål på 450 kroner pr aksjem, fremgår det av en oppdatering fra meglerhuset fredag.

Kursmålet innebærer at meglerhuset ser en drøyt 63 prosent oppside i aksjen, etter åpningskursen mandag.

Med et forbedret offshore boremarked og fornyet optimisme i sektoren mener meglerhuset at selskapets moderne og høyspesifiserte flåte har gode forutsetninger for å høste fordelene og delta i en potensiell industrikonsolidering.

(TDN Direkt)