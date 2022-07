Solstad Offshore har blitt tildelt en kontrakt i Australia fra et større energiselskap for PSVen «Normand Swan» for en periode på 2 år fast.

Ytterligere opsjoner er også tilgjengelige for kunden etter den faste perioden, opplyses det. Oppstart av kontrakten er planlagt i løpet av september 2022.

TDN Direkt