Innsider laster opp i Shelf Drilling

John Castle, styremedlem i Shelf Drilling, lastet opp flere aksjer i selskapet i løpet av mandagen.

Ifølge børsmeldingen kjøpte Castle 200.000 aksjer for 13,0064 kroner pr. aksje, tilsvarende 2,6 millioner kroner.

Dette melder selskapet mandag kveld.

Kjøpet kommer etter at samme person kjøpte 100.000 aksjer i selskapet på fredag for litt over 1 million.