I løpet av andre kvartal omsatte Aker Solutions for 10,6 milliarder kroner, og fikk et resultat før skatt på 420 millioner kroner. Til sammenligning omsatte Aker Solutions for 7 milliarder og fikk et resultat før skatt på 37 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

I forkant hadde analytikerne, ifølge data hentet inn av Infront, ventet en omsetning på drøyt 8,6 milliarder kroner. Den mest optimistiske analytikeren trodde på en omsetning på nær 9,3 milliarder i kvartalet. Hva resultatet angår, ventet analytikerstanden at det før skatt skulle ende på 255 millioner kroner.

Ordrebok i vekst

Som følge coronapandemiens oljeskattepakke ventes en rekke prosjekter å bli sanksjonert innen året er omme. Dermed er også forventningene til ordreinngang for Aker Soltuions høye. I andre kvartal kunne selskapet notere seg for 13,6 milliarder i nye ordre på en «book-to-bill» på 1,3. (For at ordreboken skal være i vekst må «book-to-bill» være over 1, red. anm).

Ved utgangen av første halvår sitter Aker Solutions dermed med en ordrebok på 52,7 milliarder kroner.

I første kvartal hadde Aker Solutions en ordreinntak på 7 milliarder kroner, noe som resulterte i en «book-to-bill» på 0,9, noe som den gang skuffet markedet og sendte aksjen ned nær 10 prosent på rapporteringsdagen 3. mai.