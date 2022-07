Borr Drilling enige med kreditorer – varsler emisjon

Borr Drilling opplyser i en børsmelding torsdag at prinsipiell enighet er oppnådd med de fleste sikrede kreditorene for forlengelse av låneavtaler frem til 2025.

Enigheten avhenger av styregodkjennelser, og selskapet søker nå påkrevde samtykker og forlengelse av waivers for å fullføre transaksjonen. Straks dette er på plass, vil selskapet ha langsiktig finansiering på 1,4 milliarder dollar, og vil også ha opprettholdt langsiktig finansiering av to nybygg for 260 millioner dollar.

Milliardemisjon

Refinansieringen kommer i stand gjennom salg av utvalgte eiendeler, i tillegg til en emisjon som vil finne sted i etterkant av kvartalsrapporten 11. august. Denne estimeres til opptil 250 millioner dollar.

Eiendelssalget inkluderer tre rigger under bygging/kontrakt, pluss en ytterligere rigg som etter planen skal selges i fjerde kvartal ­2022. Emisjonsbeløpet kan reduseres hvis selskapet finner ytterligere eiendeler som kan selges til attraktive priser.

Riggselskapet ventet for to uker siden at refinansieringsprosessen ville bli fullført innen 15. juli, samtidig som det varslet at løsningen ville kreve tilførsel av egenkapital.

Nedbetalinger

Ifølge den prinsipielle enigheten overveies en delvis nedbetaling av den seniorsikrede fasiliteten – med sikkerhet i åtte rigger – fra 313 til 250 millioner dollar, hvorav 100 millioner dollar er avhengig av vellykket syndikering. I tilfelle fasiliteten reduseres til 150 millioner dollar (trukket), vil tre rigger være ubeheftede eiendeler som kan selges for å redusere kapitalbehovet.

Den prinsipielle enigheten omfatter også en nedbetaling på 30 millioner dollar på Hayfin-fasiliteten.

Borr Drilling var ned i overkant av 7 prosent før meldingen, men trakk ytterligere ned i etterkant og er nå ned over 11 prosent til 30,89 kroner.