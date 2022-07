Borr Drilling har sikret seg et bindende Letter of Award (LOA) for jackup-riggen «Mist» fra Mubadala i Thailand. Kontrakten har en estimert verdi på 25,2 millioner dollar, går det frem av en børsmelding fredag.

Varighetstiden er på 210 dager, og programmet forventes å starte i januar 2023.

(TDN Direkt)