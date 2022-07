Baker Hughes melder om et justert resultat pr. aksje på 0,11 dollar i andre kvartal, sammenlignet med 0,10 dollar samme periode i fjor.

Inklusive engangseffekter kom resultatet etter skatt inn på minus 839 millioner dollar, eller 0,84 dollar pr. aksje. I andre kvartal 2021 var bunnlinjen negativ med 68 millioner dollar (0,08 dollar pr. aksje).

Driftsinntektene falt fra 5.142 til 5.047 millioner dollar i et kvartal som ble tynget av komponentmangel, inflasjonsdannelse i forsyningskjeden og suspendert Russland-virksomhet.

– Etterspørselen svekkes

FactSet-konsensus pekte mot 0,22 dollar i justert resultat pr. aksje av inntekter på 5.340 millioner dollar.

Ordreinngangen var 5.860 millioner dollar i kvartalet, opp fra 5.090 millioner dollar i samme periode i fjor.

«Etterspørselsutsiktene for de neste 12-18 månedene svekkes ettersom inflasjonen spiser av forbrukernes kjøpekraft og Federal Reserve hever rentene, men flere år med underinvesteringer, samt et behov for å erstatte russiske fat kan holde råvareprisene på høye nivåer», går det blant annet frem av kvartalsrapporten.

Aksjen straffes med over 3 prosent kursfall i førhandelen på Wall Street onsdag.