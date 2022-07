Inntjeningen til seismikkselskapet økte til 273,6 millioner dollar i andre kvartal, fra 185,9 millioner dollar i fjor. Analytikerne hadde på forhånd ventet 294 millioner i inntekter. Dette skyldes lavere kontraktsinntekt og dårlig flåteutnyttelse, kunne analysesjef i ABG John Olaisen fortelle forrige uke.

Driftsresultatet øker også betraktelig sammenlignet med fjoråret, fra -7,6 millioner dollar til 57,8 millioner dollar.

Cash-beholdningen er på 219,8 millioner dollar og dermed under konsensus. Olaisen sa i forbindelse med earnings-oppdateringen at cash ikke skal være noe problem, mens Kim Uggedal fremhevet at PGS enda ikke leverer en positiv kontantstrøm. Kontantstrømmen fra operasjoner er forøvrig ned fra 81,4 millioner dollar i 2021 til 43,7 millioner dollar.

Kontraktbonanza

PGS melder i forbindelse med andrekvartalstallene om at det har vunnet to «betydelige kontrakter». PGS har blitt tildelt en betydelig 3D-kontrakt offshore Indonesia, i tillegg til en stor 4D-kontrakt offshore Australia.

– Markedet i Asia-Stillehavet har vært tregere enn i Atlanterhavsbassengene, så det er oppmuntrende å oppleve økende etterspørsel i regionen, og vi har gode potensielle leads for mer arbeid utover kampanjene vi allerede har sikret, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS.

I tillegg fremhever selskapet en mangeårig rammeavtale med Equinor, en stor multiklient-kontrakt i Nordsjøen og at de utvider «multiclient-coverage» til Canada. Selskapet har i tillegg fått en stor 4D kontrakt i Vest-Afrika, noe som sikrer utnyttelse for ett av skipene frem til sommeren 2023. PGS har også begynt å satse på karbonfangst, og vant en kontrakt fra Equinor i løpet av kvartalet, samt fire andre surveys.

– Vi fortsetter å se et seismikkmarked i bedring. Vi leverte det nest mest innbringende kvartalet siden 2014 og netto inntjening dette kvartalet, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

Han sier videre at multiklientsalget nesten er doblet fra første kvartal, og har økt 65 prosent år over år.