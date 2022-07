Sterk omsetningsvekst for TGS

Seismikkselskapet TGS hadde en omsetning på 230 millioner dollar i andre kvartal, kraftig opp fra omsetningen på 72 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Det var det samme som selskapet meldte i en handelsoppdatering tidligere denne måneden. Handelsoppdateringen knuste de aller fleste av analytikernes prognoser for andre kvartal den gang. Konsensus fra Bloomberg var på 179 millioner dollar.

Driftsresultatet endte på 31 millioner dollar, opp fra minus 15 millioner dollar i fjor. Utbyttet opprettholdes på 0,14 dollar aksjen.

– Andre kvartal var nok et solid kvartal, med en økning i «late sales» på 222 prosent, drevet av økt aktivitet i frontier areas (lite utforskede havområder journ. anm.), samt transfer fees (i forbindelse med kjøp og salg av oljefelt journ. anm.), sier konsernsjef Kristian Johansen i TGS.

Snapper opp konkurrenter

For to år siden førsøkte TGS å kjøpe opp konkurrenten PGS, uten å lykkes. Nå er selskapet igjen på offensiven, og har snappet opp eierandeler i fire selskap på kort tid. I juni ble det kjent at TGS kjøpte opp Magseis Fairfield for 2,3 milliarder kroner.

Mens TGS er verdensledende på såkalt multiklientseismikk - innhenting av seismiske data som selges til flere kunder - har Magseis Fairfield en ledende posisjon innen havbunnsnodeseismikk, særlig i Mexicogulfen, og fortrinnsvis kontraktsseismikk for enkeltkunder. I likhet med TGS, eier ikke selskapet skip selv, men det eier utstyr - havbunnsnoder. TGS har gjort havbunnsseismikk, men med innleid utstyr.

– Å kombinere Magseis' ledende posisjon i Ocean Bottom Node-markedet med TGS' multiklient og dataprosesseringsmuligheter, gir en unik mulighet til å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet i hele verdikjeden, sa konsernsjefen den gangen.

I juli kom meldingen om at TGS hadde kjøpt opp Prediktor, et Fredrikstad-basert selskap som leverer programvare og systemer til blant annet offshore vindkraftfarmen Dogger Bank i Skottland, solkraftparken Benban i Egypt og oljefeltet Johan Sverdrup på norsk sokkel.

Attpåtil har TGS kjøpt en eierandel på 10 prosent i det tyske oppstartselskapet NASH Renewables med opsjon på å øke eierandelen til 20 prosent, og vant en auksjon i forbindelse med konkursen til det amerikanske selskapet ION Geophysical der de skaffet seg hele IONs multiklientdatabibliotek.

– Med en kontantbalanse på 255 millioner dollar, i tillegg til en ubrukt kassakreditt på 100 millioner dollar har vi nå en solid finansiell posisjon som vil kunne finansiere den nylige M&A-aktiviteten vår komfortabelt, sier konsernsjefen i børsmeldingen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00