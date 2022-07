– Markedet kan ta av i 2023

Torsdag kom TGS med sine kvartalsresultater for årets andre kvartal. Omsetningen kom på 230 millioner dollar, kraftig opp fra omsetningen på 72 millioner dollar i tilsvarende kvartal året før.

Investeringsbanken Carnegie ser stor oppside i aksjen, men nedjusterer allikevel kursmålet fra 220 kroner til 200 kroner, ifølge en ny analyse fredag.

TGS tror selv at oljeselskapenes nye budsjetter i oktober og november kan utløse en ny investeringsbølge i oljeleting. Carnegie tror også seismikkmarkedet kan ta av i 2023.

– Vi fortsetter å tro at oljeselskaper etter hvert vil øke lete- og produksjonsinvesteringer betydelig for å møte den økende etterspørselen etter pålitelig energi og dra nytte av den høye oljeprisen. Dette bør øke etterspørselen etter seismiskdata og TGS' salg betydelig etter vårt syn, skriver meglerhuset.

Meglerhuset holder sine estimater for omsetning og ebitda uendret, men nedjusterer sine estimater for driftsresultatet i 2023-2024 med 9-10 prosent. De er fortsatt over konsensusestimatene for ebitda med 17 prosent for 2022 og 8 prosent for 2023, ifølge analysen.

Ifølge meglerhuset impliserer det nye kursmålet en prising på linje med historiske multippelnivåer.

I vinden

Bare i juni og juli har TGS gjennomført fire større transaksjoner. 29. juni ble det klart at TGS hadde lagt inn et bud på 2,3 milliarder kroner for Magseis . Bare to dager etter kunngjorde TGS at selskapet hadde vunnet en auksjon for hele multiklientsdatabiblioteket til konkursrammede ION Geophysical , samt kjøpt opp programvareselskapet Prediktor . Så gikk det knappe to uker før TGS kjøpte en 10 prosents eierandel i Nash Renewables, et tysk oppstartsselskap med fokus på vindenergi.

Q2 TGS CEO Kristian Johansen. Thomas Bjørnflaten

– Vi har lagt 40 år bak oss, og ønsker at TGS skal være et relevant selskap også 40 år frem i tid. Hvis du skal tilpasse deg hvordan verden ser ut om 40 år, så må du tenke i andre baner enn det du gjør nå. Vårt mål er derfor at TGS' virksomhet skal gjenspeile energimiksen i verden, ikke bare i dag, men også de neste tiårene, sa Johansen til Finansavisen.