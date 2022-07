Barclays: Høyner kursmålet på to seismikkaksjer

Barclays høyner kursmålet på seismikkselskapet TGS til 185 kroner, fra tidligere 165 kroner pr. aksje, ifølge Reuters mandag. Dagens kursmål på TGS ligger på 139,1 kroner pr. aksje før børsåpning, og selskapet har en markedsverdi på 16,34 milliarder kroner.

I tillegg høyner de kursmålet på det mindre seismikkselskapet PGS til 10 kroner, fra tidligere 9 kroner pr. aksje. Selskapet har før børsåpning tirsdag en kurs på 6,47 kroner pr. aksje og en markedsverdi på 4,25 milliarder kroner.

For to år siden prøvde TGS å kjøpe konkurrenten PGS, og ville gi 5,4 milliarder kroner for multiklientdatabiblioteket til PGS.

Norske meglerhus om TGS

Analytiker Christopher Møllerløkken i Sparebank 1 Markets oppjusterte kursmålet i TGS til 210 kroner fra tidligere 207 kroner per aksje forrige uke. Dette tilsvarer en oppside på 51 prosent fra dagens kurs. Selskapet la frem kvartalstall tidligere forrige uke, der de kunne rapportere om sterk omsetningsvekst.

TGS tror selv at oljeselskapenes nye budsjetter i oktober og november kan utløse en ny investeringsbølge i oljeleting. Carnegie tror også seismikkmarkedet kan ta av i 2023.

– Vi fortsetter å tro at oljeselskaper etter hvert vil øke lete- og produksjonsinvesteringer betydelig for å møte den økende etterspørselen etter pålitelig energi og dra nytte av den høye oljeprisen. Dette bør øke etterspørselen etter seismiskdata og TGS' salg betydelig etter vårt syn, skriver Carnegie.

Tirsdag er det bare Barclays som har en salgsanbefaling på TGS. De norske meglerhusene Arctic Securities, Pareto Securities og ABG Sundal Collier har alle kjøpsanbefalinger på selskapet. Fearnley Securities, DNB Marktes og Danske Bank har imidlertid en hold-anbefaling på aksjen.