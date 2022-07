Green Energy Group (tidligere SeaBird Exploration) har hyret inn Fearnley Securities i forbindelse med en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil 80 millioner kroner. Tegningskursen er tre kroner, går det frem av en børsmelding torsdag.

Nettoprovenyet vil først og fremst bli brukt til effektiv mobilisering av selskapets fartøyer, mens noe også skal gå til arbeidskapital og generelle selskapsformål.

Noen av dagens aksjonærer og styremedlemmer har forpliktet seg til å tegne for totalt 17 millioner kroner, mens selskaper knyttet til Magnus Halvorsen vil tegne seg for 25 millioner kroner. Sistnevnte har da satt et forbehold om en tildeling på minst 20 millioner kroner.

Videre har enkelte andre investorer uttrykt konkret interesse for å tegne aksjer for minst 27 millioner kroner.

Hamre ny toppsjef

Samtidig med emisjonen har selskapet ansatt Finn Atle Hamre som ny toppsjef. Han har vært fungerende toppsjef siden desember 2021, og får nå altså jobben på permanent basis. Hamre kommer fra stillingen som driftsdirektør, en posisjon Hamre han har hatt siden han kom til selskapet i juni 2018.

Videre har Green Energy Group ansatt Sveinung Alvestad som midlertidig finansdirektør. Han kommer fra stillingen som direktør for fusjoner/oppkjøp, og erstatter Erik von Krogh som fratrer stillingen han har hatt siden mai 2020. Sistnevnte vil være tilgjengelig for selskapet frem til 30. november 2022.

Øker utnyttelsen

Selskapet slipper torsdag også foreløpige tall for andre kvartal.

Disse peker mot en omsetning på 3,7 millioner dollar, noe som vil være ned fra 5,0 millioner dollar i første kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) estimeres til minus 1,0 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot pluss 0,2 millioner dollar i første kvartal.

Flåteutnyttelsen blir anslått til 33 prosent, som vil være opp fra 28 prosent i kvartalet før.

Netto rentebærende gjeld estimeres til 20,1 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal, noe som vil være opp fra 19,8 millioner ved utgangen av kvartalet før.

Skyver på avdrag

Til slutt opplyser Green Energy Group om at selskapet har reforhandlet visse vilkår i sine eksisterende bankfasiliteter – i etterkant av kontraktstildelingene som ble kunngjort 7. juni og 25. juli 2022.

Blant annet blir alle avdrag som skal betales før september 2022 – et samlet beløp på nærmere 4,3 millioner dollar, utsatt til endelig forfall på fasiliteten i juni 2023.

I tillegg er en rullerende kredittfasilitet på 3 millioner dollar forlenget til juni 2023, mens selskapet får unntak for betingelsen om egenkapitalandel til endelig forfallsdato.