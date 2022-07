Paretos riggfavoritt oppdaterer

Valaris har en ordrereserve på 2,82 milliarder dollar pr. 28. juli, ifølge en selskapets seneste flåteoppdatering offentliggjort torsdag.

Ordrereserven for 2022-2024 og videre for flyterigger er 1.450 millioner dollar, mens ordrereserven innen jackups og annet er 2.349 millioner dollar. Ordrereserven for ARO Drilling, justert for eierandelen til Valaris, er 467 millioner dollar.

Innen flyterigger fremhever Valaris blant annet kontrakten med Equinor offshore Brasil for 540 dager for boreskipet Valaris DS-17. Riggen vil bli reaktivert for denne kontrakten, som ventes å starte i midten av 2023. Den totale kontraktsverdien er omtrent 327 millioner dollar, inkludert en forhåndsbetaling på totalt cirka 86 millioner dollar.

Innen jackup-segmentet har selskapet fått en treårig bareboat-charter med ARO Drilling for Valaris 141. Avtalen forventes å starte i august 2022.

Valaris har også fått en fire-brønns kontraktsforlengelse med BP offshore Indonesia for Valaris 106. Kontraktsforlengelsen har en estimert varighet på 360 dager og vil være i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.

Valaris har også fått en kontrakt for en periode på fire år for Valaris 115. Kontrakten forventes å starte i april 2023, og har en total kontraktsverdi på omtrent 159 millioner dollar.

Ellers opplyses det at den tidligere tildelte kontrakten til Valaris DS-11 ble terminert ved utgangen av juni. Ordrereserven fra flåteoppdateringen i mai inkludert cirka 428 millioner dollar knyttet til kontrakten.

Videre ble Valaris 36 solgt til et annet boreselskap, opplyses det.

(TDN Direkt)