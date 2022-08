Beste på syv år for oljeserviceselskap

Prosafe hadde en flåteutnyttelse på 81,0 prosent i andre kvartal i år, med fem av syv rigger i full drift gjennom hele perioden, opplyser boligriggselskapet.

Dette er selskapets høyeste utnyttelsesgrad siden tredje kvartal 2015, da utnyttelsen også var på 81,0 prosent.

I andre kvartal i fjor var flåteutnyttelsen på 65,8 prosent. I første kvartal i år var den på 68,1 prosent.

Pilene fortsetter dermed å peke oppover for selskapet, som nå er vel gjennom sin finansielle restrukturering og som er gjenstand for kjøpsanbefaling fra SpareBank 1 Markets. Meglerhuset mener aksjen kan gå til 250 kroner.

«Vi venter økt aktivitet og høyere etterspørsel etter boligrigger på norsk sokkel som følge av skatteinsentivene som myndighetene har innført. I tillegg venter vi en generell økning i oljeselskapenes investeringsbudsjetter som følge av høy oljepris og økt kontantstrøm for oljeselskapene», sa analytiker Ole Petter Sjøvold til Finansavisen i forrige uke.

Største aksjonær i Prosafe er HitecVision. Magnus Halvorsens MH Capital, Edvin Austbøs Alden og Celina Midelfarts Midelfart Capital inngår også blant topp fem med eierandeler på mellom 5 og 10 prosent.

Én i opplag

«Safe Boreas» og «Safe Scandinavia» var riggene som ikke var i drift gjennom hele andre kvartal. Sistnevnte er inaktiv, i opplag i Norge, og markedsføres bredt.

MARKEDSFØRES BREDT: «Safe Scandinavia» er nå i opplag. Foto: Prosafe

«Safe Boreas» jobbet i deler av perioden, etter å ha startet på en kontrakt på norsk sokkel 1. mai. Denne hadde en varighet på tre måneder, med opsjoner, men kunden valgte å ikke utøve disse. Senere er riggen blitt tildelt en kontrakt av en britisk kunde med oppstart i september og varighet på 21 dager.

«Safe Zephyrus» har vært på kontrakt med BP på britisk sokkel siden 22. januar. Denne har en varighet på ti måneder, med opsjoner for opptil fire måneder. «Safe Caledonia» har vært på kontrakt med TotalEnergies på britisk sokkel siden 7. mars. Denne løper til desember i år, men har en opsjon for 30 dager til.

«Safe Eurus» har arbeidet for Petrobras i Brasil siden november 2019, via en kontrakt med varighet til februar 2023. Tidligere i år ble riggen tildelt en fireårskontrakt av den brasilianske oljekjempen med ventet oppstart rundt mars 2023, når dagens kontrakt utløper. Kontrakten har en verdi på over en milliard.

«Safe Notos» har også vært i virksomhet for Petrobras i flere år – siden desember 2016. Også denne riggen har tidligere i år fått en fireårig milliardkontrakt av oljegiganten, med oppstart 18. juli i år.

«Safe Concordia» er i arbeid i Trinidad og Tobago. Der har kunden nettopp utøvet samtlige fire ukesopsjoner for riggen, som forlenger dens kontrakt til utgangen av september.

Prosafe Verdens største boligriggselskap med hovedkontor i Stavanger.

Har en flåte på syv boligrigger, hvorav én også tilbyr borestøtte (TSV). Har i tillegg opsjon på å ta levering av ytterligere to rigger som er ferdigbygget og ligger ved Cosco-verftet i Kina.

Tidligere i år gjennomførte selskapet en omfattende finansiell restrukturering der gjeld for milliarder ble konvertert til egenkapital.

Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 1,7 milliarder kroner. Største aksjonær er HitecVision med en eierandel på nær 30 prosent.

Prosafe vil etter planen offentliggjøre regnskap og rapport for andre kvartal fredag 19. august.