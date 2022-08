Aker Solutions er tildelt en kontrakt av Shell UK for levering av en installasjon til Jackdaw-gassfeltet i Nordsjøen, øst for Aberdeen, melder oljeserviceselskapet tirsdag.

Aker Solutions vil bokføre tildelingen som ordreinngang på mellom 2 og 3 milliarder kroner i tredje kvartal.

Tildelingen kommer etter gjennomføring av en FEED-fase med innledende ingeniør- og designarbeider, som Aker Solutions ble tildelt i 2019.

Den nye kontrakten inkluderer ingeniørarbeider, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) av en komplett brønnhodeplattform, samt tilknyttede tjenester. Plattformen produseres ved Aker Solutions' verft i Verdal, og vil bli levert i 2023–2024.

Prosjektet vil på det meste sysselsette mer enn 300 personer, ifølge selskapet.

Aker Solutions vil dessuten videreføre samarbeidet med leverandørene Rambøll og Leirvik, som bisto i FEED-fasen.

Ved sine toppnivåer vil produksjonen fra Jackdaw-feltet kunne utgjøre mer enn 6 prosent av den estimerte gassproduksjonen i den britiske delen av Nordsjøen midtveis i inneværende tiår, opplyses det.

Shells Jackdaw-planer fikk et skutt for baugen i fjor, da britiske myndigheter avviste selskapets plan for utbygging på grunn av miljøhensyn. I mars kom Shell med en endret utbyggingsplan, der selskapet sikter mot å starte produksjonen i andre halvdel av 2025. Feltet estimeres å ha reserver på mellom 120 og 250 millioner fat oljeekvivalenter.