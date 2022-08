Fortsatt negativt resultat for Diamond Offshore Drilling

Diamond Offshore Drilling fikk et utvannet resultat på -0,22 dollar pr aksje i andre kvartal 2022, mot -0,34 dollar foregående kvartal, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Omsetningen var på 206 millioner dollar i kvartalet, mot 186 millioner dollar kvartalet før.

Pr 1. juli 2022 hadde selskapet en ordrereserve på 995 millioner dollar. Siden den gang har selskapet fått kontrakter for en samlet verdi på rundt 610 millioner dollar. Disse er for harsh environment-riggen «Ocean GreatWhite» i Nordsjøen på britisk sokkel, semi-riggen «Ocean Apex» i Australia, og for to syvendegenerasjons boreskip, «Ocean BlackHornet» og en Diamond-driftet rigg, i Mexicogolfen i USA.

Kontrakten for «Ocean GreatWhite» er på fem brønner med estimert varighet på 300 dager fra første kvartal 2023. Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner dollar og inkluderer også opsjon på opptil ytterligere åtte brønner. Kontraktsforlengelsen til «Ocean BlackHornet» er på to år til tidlig 2025 og har en verdi på rundt 290 millioner dollar. Riggen som er driftet av Diamond er forlenget med ett år til en verdi på 150 millioner dollar.

Selskapet hadde en gjennomsnittlig dagrate på flåten på 228.000 dollar i kvartalet, mens flåteutnyttelsen var på 57 prosent. I foregående kvartal var gjennomsnittlig dagrate på 225.000 dollar med en utnyttelse på 53 prosent.

– Med forbedrede dagrater og omtrent 75 prosent av 2023 markedsført kapasitet kontrahert, har vi en mulighet til å tjene betydelig høyere marginer i 2023, sier Bernie Wolford, administrerende direktør i Diamond Offshore.