Det Ålesund-baserte rederiet Golden Energy Offshore Services har inngått en ettårskontrakt for enten «Energy Empress» eller «Energy Duchess», ifølge en børsmelding torsdag.

Kontrakten har en minimumsverdi på 7,9 millioner dollar for det første året, med mulighet for å forlengelse med ytterliggere et år til 8 millioner dollar. Kontrakten skal ha medføre en ebitda-margin på 64 prosent, ifølge meldingen.

Oppstarten av kontrakten ventes i slutten av september 2022.

Dette er den første store kontrakten etter at refinansieringen på 45 millioner dollar med Oaktree Capital tidligere i sommer.

Selskapet opplyser videre at de hadde et godt andre kvartal, med høyere flåteutnyttelse og høyere rater. Så langt har selskapet oppnådd en flåteutnyttelse på 100 prosent i tredje kvartal til «attraktive» rater.

– Vi er veldig optimistiske. Offshore-markedet har tatt seg kraftig opp, og vi er i en periode med høy utnyttelse, som analyser viser at vil fortsette. Med fire skip, inkludert to toppmoderne nybygg, i full drift og Oaktree som ny langsiktig finansiell partner, er vi godt rigget til å ta del i veksten fremover, sier administrerende direktør Per Ivar Fagervoll.

KLARE FOR VEKST: Golden Energy Offshore Services og toppsjef Per Ivar Fagervoll. Foro: Golden Energy Offshore Services

Selskapet har også en ukommitert tillegsfasilitet på 35 millioner dollar fra Oaktree for å finansiere kjøp av nye skip. Selskapet vurderer både nybygg og annenhåndstonnasje, og ser også på vekstmuligheter innenfor havvind.

– Vår ambisjon er å vokse og utvide flåten de kommende årene, samtidig som vi alltid skal fortsette å opprettholde og utvikle vår sterke kompetanse og vårt høye fokus på det viktige bærekraftområdet, herunder energieffektivitet og -håndtering, grønn operasjon, grønn resirkulering og optimering av livssyklus for skip og maritime driftsmidler, sier Per Ivar Fagervoll.

Etter børsmeldingen steg selskapet kraftig på Oslo Børs, og endte opp over 16 prosent torsdag.