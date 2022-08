ABG Sundal Collier hever kursmålet på Archer

ABG Sundal Collier venter kursoppgang i Archer-aksjen og hever kursmålet fra 3,5 til 4,5 kroner. Det er likevel ikke nok til å endre anbefalingen fra «hold».

Ifølge TDN Direkt understreker meglerhuset at det viktigste for utviklingen i aksjekursen er hvorvidt inntjeningsmomentet er sterkt nok til å få til en langsiktig finansiering uten for mye utvanning. Dersom inntjeningen innfrir, kan aksjen oppleve en sterk utvikling på Oslo Børs.

Selskapet venter gode tider

I slutten av forrige uke presenterte Archer sine kvartalstall. I første halvår hadde oljeserviceselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 36 millioner dollar, og nå varsler selskapet at dette skal betydelig opp. I andre halvår ventes EBITDA å stige med 35–40 prosent sammenlignet med første, og i tillegg ser selskapet for seg en «betydelig organisk EBITDA-vekst i 2023 sammenlignet med 2022».

«Det skal en del opp i andre halvår. Dette er basert på planlagt aktivitet, sesongmessige forhold og høyere aktivitet generelt. Oppgangen fortsetter neste år», sa Archer-sjef Dag Skindlo nylig i et intervju med Finansavisen.

Mandag omsettes aksjen for 4,0 kroner, opp 2,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 600 millioner kroner.